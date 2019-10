Nicht erst seit Greta Thunberg und ihrer "Firdays for Future" Bewegung ist Klimaschutz und der Kampf gegen den Klimawandel ein wichtiges Thema. Doch spätestens seit dieser Jugendbewegung ist es in aller Munde und egal was man davon hält, eines hat die Bewegung geschafft: Fast keiner zweifelt mehr den menschengemachten Klimawandel an. Was steckt im Klimapaket der Bundesregierung? Die Stimmung in der Bevölkerung setzt die Politik zunehmend unter Druck. Die Grünen hasten von einem Umfragehoch zum nächsten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...