von Thomas Strohm, Euro am Sonntag>Der australische Dollar hat mit Verlusten auf die Entscheidung der Notenbank in Sydney am Dienstag reagiert, den Leitzins abermals zu senken. Analysten rechnen für die nächsten Monate mit weiteren Einbußen des Aussie-Dollars gegenüber dem Euro. So erwarten die Devisenexperten der LBBW, ...

