Moskau, 16. Oktober (TASS) - Syrische Truppen sind in die 150 km von Aleppo entfernte Stadt Kobani im Norden Syriens an der Grenze zur Türkei einmarschiert, berichtet der Fernsehsender Al Mayadeen laut TASS am Mittwoch. Die syrische Armee setzt ihre Streitkräfte in der Stadt und am Stadtrand ein, teilte der Fernsehsender mit. Der Fernsehsender Al Mayadeen berichtete am Mittwoch zuvor, dass die Streitkräfte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...