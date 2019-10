Wie der aktuelle "E-Government Monitor 2018" zeigt, steigt die Inanspruchnahme digitaler Behördenleistungen in Deutschland kontinuierlich. Allerdings weitaus langsamer als in unseren Nachbarländern. Digitale Behördenleistungen, ob echte Dienste oder bloße Informationen, nutzen inzwischen 48 Prozent der deutschen Bürger mit Internetzugang. So hat es der E-Government Monitor 2018, eine repräsentative Befragung von 1.000 Teilnehmern, ergeben. Das ist ein Anstieg von acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr und an sich zu begrüßen. E-Government in Deutschland kommt nicht voran Bei näherer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...