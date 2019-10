Exklusive Kombilösung bietet effizienten Edge-Datenschutz und Speicherung für entfernte Standorte

ExaGrid, ein führender Anbieter von intelligentem hyperkonvergiertem Speicher für Backups mit Datendeduplizierung, kündigte heute eine neue Datensicherungs- und Speicherlösung mit Acronis an. Die neue Lösung soll Unternehmen helfen, die Herausforderungen wachsender Datenvolumen und der Datenverwaltung an entfernten Standorten zu bewältigen. Zahlreiche Unternehmen verfügen über Hunderte oder gar Tausende dezentraler Niederlassungen und Standorte in Randgebieten oder Sites wie beispielsweise Vertriebsbüros, Franchise-Niederlassungen, Verkaufsstellen usw. Diese entfernten Standorte haben üblicherweise keine eigenen IT-Mitarbeiter, und dennoch muss das jeweilige Unternehmen in der Lage sein, tagsüber oder nachts regelmäßige Datensicherungen durchzuführen. Diese Daten müssen zentral gespeichert und über Wochen, Monate und Jahre aufbewahrt werden. Um einen zusätzlichen Datenschutz im Katastrophenfall zu gewährleisten, muss üblicherweise eine Offsite-Kopie gepflegt werden.

Die Kombination aus Acronis Cyber Backup und hoch effizienten festplattenbasierten Backup-Appliances von ExaGrid bietet Kunden eine benutzerfreundliche und kostengünstige Lösung für die Sicherung und Speicherung ihrer Daten an einem entfernten Standort. Diese kombinierte Lösung wurde so getestet und abgestimmt, dass beide Systeme perfekt aufeinander eingespielt sind und eine sichere Speicherung sowie schnelle Wiederherstellung von Daten gewährleisten. Mit Acronis Cyber Backup können Unternehmen entfernte Standorte über Acronis Agents, die an entfernten Standorten installiert sind, direkt auf einem ExaGrid-Speichergerät entweder im eigenen Rechenzentrum oder in der Cloud bei einem externen Serviceanbieter sichern.

Als zweites Speicherungs-/Backup-Ziel bietet ExaGrid innovative Deduplizierungs-Technologien, die Speicherkosten sparen. Die einzigartige Landing Zone- und Adaptive Deduplication-Technologie von ExaGrid bietet höchste Backup- und Restore-Leistung sowie minimale Anschaffungs- und Betriebskosten bei vollständiger Kompatibilität mit Acronis Cyber Backup. Konstruktionsbedingt ist die Architektur von ExaGrid mühelos skalierbar, sodass das Backup-Fenster selbst bei steigendem Datenvolumen eine feste Länge behält.

Außerdem können Daten zwecks Disaster Recovery auf einem ExaGrid-System an einem zweiten Standort repliziert werden. ExaGrid unterstützt bis zu 16 große Rechenzentren in einer Gruppe, damit entfernte Standorte in spezifischen Geografien in Kernzentren repliziert und diese Zentren dann quer repliziert werden können. Dieses Konzept unterstützt eine standortübergreifende Disaster Recovery mit effizienter Nutzung der Bandbreite.

"Wir freuen uns, diese exklusive Kombilösung für die Sicherung und Speicherung von Daten dezentraler Standorte auf dem Markt zu präsentieren", so Bill Andrews, President und CEO von ExaGrid. "Mit dieser einzigartigen Lösung können Unternehmen die steigende Komplexität der Datenverwaltung und -speicherung an verteilten Standorten und in Rechenzentren meistern."

"Angesichts der explodierenden Datenmengen, der steigenden IT-Komplexität und der mit diesen Entwicklungen verbundenen steigenden Kosten für Unternehmen ist Acronis stolz, zusammen mit einem strategischen Partner wie ExaGrid den einfachen, effizienten und sicheren Cyber-Schutz von Acronis Cyber Backup anbieten zu können", erklärte Serguei Beloussov (SB), Gründer und Executive Officer von Acronis. "Die Kombination aus den erweiterten Funktionen von Acronis Cyber Backup mit der einzigartigen Architektur und Technologie von ExaGrid versetzt Kunden in die Lage, ihre Backup- und Speicherprobleme an entfernten Standorten zu meistern. Sie kommen außerdem in den Genuss weiterer Vorteile wie beispielsweise die Unterstützung von bis zu 21 Plattformen und der branchenweit erste integrierte Ransomware-Schutz auf Basis von KI."

Weitere Informationen über die neue kombinierte Lösung für die Sicherung und Speicherung von Daten dezentraler Standorte erhalten Sie auf der Website von ExaGrid.

Über ExaGrid

ExaGrid bietet intelligente, hyperkonvergente Sekundärspeicher für Backups mit Datendeduplizierung, eine einzigartige Landing Zone und Scale-out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid ermöglicht die schnellsten Sicherungen, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellungen. Die Scale-out-Architektur umfasst vollumfängliche Appliances in einem Scale-out-System und sorgt für ein Backup-Fenster von vorgegebener Länge bei zunehmendem Datenvolumen, sodass keine umfangreichen Aufrüstungen erforderlich sind. Besuchen Sie uns auf exagrid.com oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn. Sehen Sie selbst, was unsere Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und warum sie nun beträchtlich weniger Zeit für Backups aufwenden.

Über Acronis

Acronis ist weltweit führend im Bereich Cyber Protection und meistert Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit, Zugänglichkeit, Datenschutz, Authentizität und Sicherheit (Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, and Security, SAPAS) mit innovativen Backup-, Sicherheits-, Disaster Recovery- und Enterprise File-Sync- und Share-Lösungen, die in hybriden Cloud-Umgebungen laufen: vor Ort, in der Cloud oder am Rand. Erweitert durch KI-Technologien und Blockchain-basierte Datenauthentifizierung schützt Acronis alle Daten in jeder Umgebung, einschließlich physischer und virtueller Umgebungen, Cloud, Mobile Workloads und Anwendungen. Mit 500.000 Geschäftskunden und einer leistungsstarken weltweiten Community von Acronis API-fähigen Service Providern, Resellern und ISV-Partnern vertrauen rund 80 der Fortune 1000-Unternehmen und ein Stamm von über 5 Millionen Kunden auf Acronis. Mit zwei Hauptsitzen in der Schweiz und Singapur ist Acronis ein globales Unternehmen mit weltweiten Niederlassungen und Kunden und Partnern in über 150 Ländern. Erfahren Sie mehr unter acronis.com.

