Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Österreichische Post 0% auf 32,2, davor 4 Tage im Plus (4,04% Zuwachs von 30,95 auf 32,2), OMV -0,1% auf 49,95, davor 4 Tage im Plus (2,88% Zuwachs von 48,6 auf 50), Strabag -2,01% auf 29,2, davor 3 Tage im Plus (3,83% Zuwachs von 28,7 auf 29,8), Verbund -1,38% auf 48,52, davor 3 Tage im Plus (4,9% Zuwachs von 46,9 auf 49,2), Rosgix -0,06% auf 2620,65, davor 3 Tage im Plus (0,59% Zuwachs von 2606,79 auf 2622,16). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:Palfinger 25,45 (MA200: 25,3, xU, davor 26 Tage unter dem MA200). ATX Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: Telekom Austria (2 Plätze gutgemacht, von 12 auf 10); dazu, Uniqa (-2, von 10 auf 12), OMV (+1, von 3 auf 2), Verbund (-1, von 2 auf 3), CA Immo(+1, von 6 auf 5), ...

Den vollständigen Artikel lesen ...