Mainz (ots) - 3D-Animationsserie von ZDF, RAI und France Télévision: Die drei europäischen Sender vereinbarten gemeinsam mit ZDF Enterprises sowie den Mediawan-Produzenten ON kids & family Paris und Palomar Rom eine Koproduktion um den weltberühmten Helden Pinocchio. Die 52 Folgen werden voraussichtlich ab 2021 bei KiKA und im ZDF zu sehen sein.



Pinocchio lebt mit seinem Schöpfer Gepetto in einem verzauberten Dorf am Rande des verwunschenen Märchenwaldes. Die Dorfbewohner sind bekannte Märchenfiguren wie Schneewittchen, der große böse Wolf oder der Lebkuchenmann. Mit deren Kindern ist der gutherzige Pinocchio befreundet. Auch dabei sind Volpek und Korat, die Nachkommen der Antagonisten Fuchs und Katze aus Carlo Collodis Roman "Die Abenteuer von Pinocchio".



Mit märchenhaften Abenteuern und Witz knüpft die Serie um Pinocchio und seine verflixt ehrliche Nase an Bekanntes an und lässt viele neue Figuren und originelle Geschichten entstehen.



