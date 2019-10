Glendale, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Globale B2B-Handelsplattform bietet Experten die Möglichkeit, sich zu vernetzen, sich Gehör zu verschaffen und als Länderbotschafter Veränderungen herbeizuführen



Mit der Beta-Einführung seines mit Spannung erwarteten internationalen B2B-Handelsdrehkreuzes begrüßt Export Portal Länderbotschafter aus der EU und Russland in ihrem Expertengremium EP+.



EP+ ist ein innovativer Ansatz, der KMU mit allem versorgt, was sie für den internationalen Handel in Russland und der EU benötigen. Export Portal verfolgt einen neuen Ansatz zum Umgang von Klein- und Mittelbetrieben mit einzigartigen Problemen wie Handelskonflikten oder Schwierigkeiten bei der Digitalisierung. EP+ ist ein globales Netzwerk, das lokale KMU unterstützt und deren Schwierigkeiten versteht.



https://www.youtube.com/watch?v=dua_eY8yrJU



Teilnehmer können eine Reihe von Vorteilen genießen, darunter einkommensabhängige Provisionen, das Äußern von kommerziellen und wirtschaftlichen Bedürfnissen, die in ihren Ländern bestehen, sowie Unterstützung für KMU in ihrer internationalen Weiterentwicklung. Mit EP+ haben Mitglieder die Möglichkeit, das Wirtschaftswachstum und die KMU in ihren Ländern zu unterstützen.



"Mit EP+ können Handelsexperten den zwischenstaatlichen Handel der EU und in Russland direkt an der Basis unterstützen; zudem haben sie Zugriff aus erster Hand auf die neueste Technologie in ihrer Branche", sagte Ally Spinu, CEO von Export Portal. "Länderbotschafter bei EP+ können die eCommerce-Revolution im Import/Export beeinflussen, die sich auf Export Portal ereignet, sowohl auf lokaler als auch auf globaler Ebene".



Jene, die interessiert sind, mehr über diese Möglichkeit zu erfahren und sich als Länderbotschafter bei Export Portal zu registrieren, sollten folgende Website besuchen: https://www.exportportal.com/landing/country_ambassador.



Informationen zu Export Portal und zu CEO Ally Spinu: Nach persönlichen Erfahrungen mit den Problemen, die im internationalen Handel entstehen können, gründete die erfolgreiche Geschäftsfrau Ally Spinu ExportPortal.com. Export Portal ist ein digitaler B2B-Marktplatz, der ein umfassendes internationales Handelszentrum für KMU und ihre Partner sein soll. Durch eine proprietäre Blockchain-Technologie unterstützt, priorisiert Export Portal Sicherheit, Transparenz, Kosteneffizienz und Benutzerfreundlichkeit. Partner können mit anderen verifizierten Unternehmen und Experten aus der ganzen Welt zuversichtlich handeln, sich vernetzen und kommunizieren.



Original-Content von: Export Portal, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132291/4403289