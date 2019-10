Die Europäische Arbeitsagentur in der slowakischen Hauptstadt Bratislava hat ihre Arbeit aufgenommen. Zwei Jahre nach dem entsprechenden Kommissionsvorschlag wurde die Institution am Mittwoch in Brüssel offiziell vorgestellt. Die Agentur sei eine "echte Bereicherung auf dem Weg zu einem vereinteren und gerechteren EU-Arbeitsmarkt", sagte der scheidende EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.

Die Behörde soll die Zusammenarbeit der einzelnen EU-Länder im Kampf gegen Kriminalität auf dem Arbeitsmarkt wie etwa Schwarzarbeit unterstützen. Außerdem will sie Bürger und Unternehmen über ihre Rechte und Pflichten auf dem EU-Arbeitsmarkt informieren. In der EU arbeiten etwa 17,5 Millionen Menschen im EU-Ausland. Bis 2024 soll die Agentur ein jährliches Budget von etwa 50 Millionen Euro haben./jgo/DP/he

AXC0279 2019-10-16/20:01