The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.10.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.10.2019



ISIN Name



AU000000ACL6 ALCHEMIA LTD

BMG3361N1258 FDG ELECTRIC VEH. (5000)

CA48132D1015 JUGGERNAUT EXPLOR

CA6544061071 92 RES CORP.

US9258111015 VICON IND. INC. DL-,01

XS1188024548 WITTUR INT.NTS 15/23 REGS

XS1210352784 AABAR INVEST.PJSC 15/20CV