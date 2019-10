Kurz vor dem EU-Gipfel haben die EU und Großbritannien am Mittwoch versucht, letzte Hürden vor einer Brexit-Einigung abzuräumen.EU-Unterhändler Michel Barnier wertete die Gespräche positiv, wies aber auf ungelöste Probleme hin. Ziel war ein Vertragsentwurf, den der Gipfel an diesem Donnerstag oder Freitag billigen könnte. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte am Mittwochabend in Toulouse, er erwarte eine baldige Lösung.Die Grundlagen der Vereinbarung gebe es bereits, hatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...