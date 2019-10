Frankfurt (ots) - Integriertes Kommunikationsmanagement ist die Königsdisziplin der Unternehmens- und Marketingkommunikation. Um sich optimal positionieren zu können, müssen Strategien, Maßnahmen, Botschaften und Erfolgsmessung zusammenspielen. Neben Strukturen und Prozessen sind dafür ganzheitlich agierende Mitarbeiter/innen sowie klare Zielvorgaben der Unternehmensführung erforderlich. Zwei Unternehmen zeigen, wie es geht und wurden dafür mit dem "Integrated Communication Award" ausgezeichnet: Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband e.V. als nationales und die KION Group AG als international agierendes Unternehmen.



In einem mehrstufigen Auswahl-Prozess mit anschließender Jurybewertung wurden auch in diesem Jahr wieder zwei Unternehmen als Sieger für die beste integrierte Kommunikation gekürt. Beide haben gezeigt, wie eine ganzheitliche Unternehmens- und Marketingkommunikation erfolgreich realisiert werden kann.



Das Rennen unter den international agierenden Unternehmen machte die KION Group aus Frankfurt am Main. Der weltweit führende Anbieter von Gabelstaplern und Lagertechnik, verbundenen Dienstleistungen sowie Supply-Chain-Lösungen optimiert in mehr als 100 Ländern den Material- und Informationsfluss in Fabriken, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Hierfür stehen Marken wie Linde, STILL, Dematic, Fenwick und OM Voltas. Im Zuge der neu erarbeiteten Unternehmensstruktur wurde das globale Transformationsprogramm "Lift up" ins Leben gerufen. Damit wurde die Entwicklung des MDAX-Konzerns vom Staplerhersteller zum digitalen Lösungsanbieter für 33.000 Mitarbeiter weltweit transparent und greifbar. Das Projekt wurde von einem funktionsübergreifenden und internationalen Projektteam aus den Fachbereichen Corporate Communications, HR und Strategy geplant, gesteuert, umgesetzt und evaluiert. Überzeugt hat die Jury neben diesem Projekt der konsequente Aufbau globaler Gremien, Strukturen und Prozesse sowie integrierter Plattformen für alle Dimensionen der internen und externen Kommunikation. Die Verknüpfung von Unternehmens- und Kommunikationsstrategie und die durch Content-Architekturen, einen Newsroom und einen Multi-Channel-Ansatz unterstützte Umsetzung belegen den umfassenden Ansatz der Integration.



Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) e.V. aus Berlin als Sieger unter den national agierenden Unternehmen behauptete sich insbesondere durch seine ganzheitliche Zielorientierung der Kommunikation, welche sich durch ein einheitliches, integriertes Kommunikationscontrolling auszeichnet und dort in strategische Kommunikationsziele, Themenziele und Maßnahmenziele unterscheidet, sowie die Integration aller Kommunikationsdisziplinen in einem Newsroom. Der DSGV verantwortet die Führung der Marke "Sparkasse" und die gemeinsame Sparkassenkommunikation, die sich an Privatkunden, Firmenkunden, Medienvertreter, politische Multiplikatoren und interne Entscheider richtet. Die Jury würdigte hier insbesondere die intelligente und stringente Bewältigung der Kommunikationsintegration unter äußerst komplexen Rahmenbedingungen. Unter anderem musste ein arbeitsrechtlicher Gemeinschaftsbetrieb für den Newsroom geschaffen werden und die Mediaplanung erfolgt über Paid, Owned und Earned Media hinweg für alle Themen und Stakeholder. Das strategische Themen- und Markenmanagement erhebt die Kommunikationsinteressen aus der gesamten Sparkassengruppe, konsolidiert und gewichtet sie und erstellt einen gesamthaften Kommunikationsplan mit konkreten Zielwerten (KPIs) und Briefings für nachfolgende Maßnahmen.



Der Juryvorsitzende Professor Ansgar Zerfaß vom Lehrstuhl für Strategische Kommunikation der Universität Leipzig, kommentierte: "Die Tragweite integrierter Kommunikation zeigt sich vor allem in der Regelkommunikation abseits großer Kampagnen. Wir haben hervorragende Beispiele gesehen, wie Ziele, Prozesse und vor allem auch die Ergebniskontrolle stakeholder- und medienübergreifend angelegt werden."



Zur Integrierten Kommunikation und zum Juryverfahren



Eine ganzheitliche Unternehmens- und Marketingkommunikation kann auf verschiedenen Ebenen realisiert werden: Ganzheitliche Konzeption und Umsetzung der Kommunikation, Ganzheitliche Organisation der Kommunikation, Ganzheitliche Steuerung der Kommunikation, Ganzheitliche Zielorientierung der Kommunikation.



Die Kandidaten für die Shortlist wurden von Fachjournalisten und Jurymitgliedern aufgrund ihrer Leistungen in den letzten Monaten vorgeschlagen. Die zur Bewerbung eingeladenen Unternehmen konnten umfangreiche Darstellung ihrer integrierten Kommunikationsarbeit entlang definierter Kriterien einreichen. Eine hochkarätige Jury aus Kommunikations- und Marketingchefs und Unternehmensberatern u.a. von Procter & Gamble, Microsoft, Voith und Vaillant wählte dann die Sieger für das beste integrierte Kommunikationsmanagement in diesem Jahr aus.



Über die F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformationen GmbH

Medieninformationen GmbH



Das F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformation

GmbH ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Frankfurter Allgemeine

Zeitung GmbH und versteht sich als B2B-Dienstleister für

Kommunikations- und Marketingentscheider. Seit 1989 zeichnet es sich

durch gezielte Unterstützung seiner Kunden in folgenden Bereichen

aus:

- Informationsbeschaffung und Analyse

- Entwicklung und Einsatz von Kommunikationsinstrumenten

- Steuerung der Marketing- und Positionierungsaufgaben

- Bereitstellung von Plattformen für die Zielgruppe Der "Integrated Communication Award" wurde im Rahmen des "13. Deutschen Marken-Summit" am 16. Oktober 2019 in der Harley Davidson Factory in Frankfurt am Main verliehen.



Diese Pressemitteilung mit Fotos von der Preisverleihung steht auf der Website des F.A.Z.-Instituts (www.faz-institut.de) im Bereich Aktuelles zur Verfügung.



Mitglieder der Jury des Integration Communication Award 2019



Marc Binder, Director Group Communication, McKesson Europe AG | Gabriele Eick, Inhaberin, Executive Communications | Gabriele Hässig, Direktorin Unternehmenskommunikation DACH, Procter & Gamble Germany | Dr. Gero Kalt, Geschäftsführer, F.A.Z.-Institut für Marketing- Markt- und Medieninformationen GmbH |Björn Korschinowski, Leiter Unternehmenskommunikation, DekaBank Deutsche Girozentrale | Ulrich Lissek, Head of Communications and Governmental Relations, Nord Stream 2 AG | Thomas Mickeleit, Director of Communications, Microsoft Deutschland GmbH | Lars A. Rosumek, Senior Vice President Global Corporate and Market Communications, Voith GmbH & Co. KGaA | Dr. Jan Sass, Gründer und Partner, Lautenbach Sass - Unternehmensberater für Kommunikation | Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin, news aktuell GmbH | Dr. Jens Wichtermann, Direktor Unternehmenskommunikation, Nachhaltigkeit & Politik, Vaillant GmbH |Prof. Dr. Ansgar Zerfaß, Universitätsprofessor für Strategische Kommunikation, Universität Leipzig (Vorsitz).



