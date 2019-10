Von David Harrison

WASHINGTON (Dow Jones)--Die US-Wirtschaft ist einer Erhebung der US-Notenbank zufolge bis Anfang Oktober in "leichtem bis moderatem Tempo" gewachsen. Unternehmen senkten ihre Wachstumserwartungen für die nächsten sechs bis zwölf Monate, weil ihnen weiterhin die Auswirkungen der sich abkühlenden Weltwirtschaft und der Unsicherheit in Zusammenhang mit Handelskonflikten zu schaffen machen, wie aus dem Konjunkturbericht Beige Book hervorging.

Die Bauausgaben außerhalb des Wohnungsbaus stiegen langsamer als zuletzt und auch das verarbeitende Gewerbe schwächte sich ab. Angesichts von weniger Aufträgen hätten einige Hersteller Stellen abgebaut. In einigen Fällen hätten die Arbeitgeber aber auch die Arbeitszeiten verkürzen, anstatt Mitarbeiter zu entlassen. Die landwirtschaftlichen Bedingungen verschlechterten sich weiter, vor allem aufgrund von Witterungseinflüssen, wie aus dem Bericht hervorgeht.

Insgesamt hatten die Arbeitgeber weiterhin Probleme gehabt, Arbeitskräfte zu finden, was zu moderat höheren Löhnen führte, insbesondere im Einzelhandel und im Gastgewerbe sowie bei Facharbeitern und Technikern. Die Preiserhöhungen blieben moderat, obwohl Einzelhändler und Hersteller höhere Inputkosten meldeten.

Der einmonatige Streik bei General Motors, der mehr als 30 Werke stillgelegt hat, habe bislang nur begrenzte wirtschaftliche Auswirkungen, so der Bericht. Im Fed-Bezirk Chicago seien die Folgen des Arbeitskampfes indes zu spüren gewesen.

Banker in Philadelphia gaben an, dass häufiger über die Möglichkeit einer leichten Rezession im nächsten Jahr gesprochen worden sei. "Die meisten gaben jedoch an, dass sie und ihre Kunden der Meinung waren, dass die US-Wirtschaft grundsätzlich gesund sei und dass sie (mit Bedacht) für das weitere Wachstum im nächsten Jahr planen", hieß es in dem Bericht.

Im Juli und September hatte die Fed den Leitzins um jeweils 25 Basispunkte auf aktuell 1,75 bis 2,00 Prozent gesenkt. Für die Sitzung am 30. Oktober preisen die Terminmärkte eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte zu etwa 75 Prozent ein.

Mit ihrem Konjunkturbericht Beige Book bereitet die Federal Reserve ihre jeweils nächste Sitzung vor. Darin enthalten sind die Kommentare der zwölf regionalen Zentralbanken der USA über die aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen in ihren Regionen. Die Einschätzung basieren auf den Befragungen von Bankdirektoren, Managern, Ökonomen und Marktexperten.

(Mitarbeit: Andreas Plecko)

October 16, 2019 14:28 ET (18:28 GMT)

