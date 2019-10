Die außergewöhnliche Idee, die Fähigkeiten des eigenen Immunsystems für den Kampf gegen den Krebs einzusetzen, stammt von Dr. Steven Rosenberg und ist fast drei Jahrzehnte alt. Seine Initiative, die den Weg für ein neues Kapitel in der Onkologie ebnete, inspirierte bei der NCRM NICHE 2019 in Tokio (Japan) viele junge Wissenschaftler und Kliniker, die seine Dankesrede bei der Edogawa NICHE-Preisverleihung als Videocast sehen konnten.

Winners of XIV Fujio Cup Quiz receiving the trophy from Dr. Masahiro Katoh, Chairman Edogawa Hospital (3rd from Rt) with Prof. Jurgen Hescheler (2nd from Rt) and Dr. Shojiro Katoh (2nd from Lt) (Photo: Business Wire)

NCRM NICHE, eine akademische Veranstaltung zur Gewinnung aktiven Wissens, bei der seit 2006 junge Studenten aus der ganzen Welt um den Sieg beim Fujio Cup-Quiz (FCQ) in regenerativer Medizin kämpfen, entwickelt sich laut Dr. Shojiro Katoh, dem Vorsitzenden des Edogawa Evolutionary Lab of Science (www.eels.tokyo), einem Mitveranstalter, zu einer offenen Innovationsplattform. Er fügte hinzu, dass das FCQ die Forschungen seines Teams in 16 verschiedenen Gebieten der regenerativen Medizin in mehreren klinischen Spezialgebieten befruchtet, darunter zwei, deren klinische Pilotstudien erfolgreich abgeschlossen wurden, nämlich Hornhautendothelregeneration und urethrale Strikturreparatur.

Die Sieger der XIV. Ausgabe des FCQ-Wettbewerbs, mit Teams aus Malaysia, Indonesien und Indien im Finale, waren Reshma Romanas und Aayurshi Agrahari vom Kasturba Medical College aus Indien. Absolventen des FCQ dürfen jetzt die Nominierungen für den Edogawa NICHE-Preis, der 2018 eingeführt wurde und Wissenschaftler und Kliniker ehren soll, die auf der Grundlage interdisziplinärer Zusammenarbeit neue Lösungen im Gesundheitswesen entwickeln, vornehmen. Dr. Steven A. Rosenberg, Leiter der Chirurgie am National Cancer Institute des NIH (USA) erhält diesen Preis 2019. Der Preis geht laut der Veranstalter, die den "Joyce James Till Travel Grant" mit einem großzügigen Zuschuss von Prof. James Till ins Leben gerufen haben und damit Reisen früherer FCQ-Elitestudenten unterstützen, die mittlerweile selbst etablierte Forscher sind, um die heutige FCQ-Elite zu inspirieren und damit Wissenschaft und Generationen länderübergreifend zusammenzubringen, auf starke Vorbilder zurück.

NCRM NICHE wird von einem Konsortium unterstützt, in dem EELS als Wissenspartner und JBM Inc. als in Tokio beheimateter Industriepartner fungieren. JBM Inc. hat ein Labor für die Umwandlung hybrider Zellkulturen in Biomaterial aufgebaut, damit Innovationen bei Zelltherapie und Gewebezüchtung den Patienten zugute kommen und in der Zukunft durch die Zusammenarbeit mit gleichgesinnten akademischen und industriellen Partnern global verbreitet werden.

