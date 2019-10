New York (ots/PRNewswire) - "1 Hotel London wird in der Stadt zweifellos einen neuen Standard in der Luxushotel-Branche setzen und gleichzeitig unserer Marke und unserer Mission den nötigen Schwung verleihen, um Gäste dazu zu zu inspirieren, bewusster zu genießen und eine Plattform für Veränderung zu schaffen", so Sternlicht. "Mehr denn je muss das Konzept, ein gutes Leben zu führen, auch den Schutz der Natur umfassen. Die Schönheit der Natur umgibt uns überall, und insbesondere im Vereinigten Königreich, mit seinem wachsenden Engagement für die Einführung nachhaltiger Praktiken, den atemberaubenden, beeindruckenden Landschaften sowie dem facettenreichen Stadtbild von London, sind unsere Bemühungen besonders willkommen.



Das Design des 1 Hotel London ist von der Natur inspiriert, die sich im Inneren des Gebäudes widerspiegeln wird. Das Hotel hat neun Etagen mit 184 Zimmern, ein renommiertes Restaurant mit Außenterrasse, das regionale Lebensmittel verarbeitet, sowie einen für die Gästebedürfnisse maßgeschneiderten Fitness- und Wellnessbereich. Das 1 Hotel London verfügt außerdem über eine öffentliche Lobby-Bar, die dazu konzipiert wurde, um Versammlungen und neue Freundschaften zu inspirieren und eine entspannte, gemeinschaftliche Atmosphäre zu schaffen.



Das Hotel ist Teil eines großen Bauprojekts, das 24.155 Quadratmeter Grundfläche für diverse Nutzungszwecke umfasst und von den Crosstree Real Estate Partners aus London entwickelt wird, mit nachhaltig gestalteten Büroräumlichkeiten und erstklassigen Einzelhandelsgeschäften. Für den Ausbau der Innenräume sind regional bezogene Materialien sowie nachhaltige Elemente und Praktiken im Einsatz, beispielsweise Altholz und recycelte Stoffe in individueller Oberflächenausführung. Die Bodenbeläge in den Zimmern werden aus dem Holz gefallener Bäume aus den regionalen Parks gefertigt, was die Natur nach innen holt und die natürliche Schönheit von Holz hervorhebt.



1 Hotel London Mayfair soll einen neuen Standard für Luxus setzen, der sich positiv auf unseren Planeten auswirken wird. Das Hotel wird den Gästen in London ein unvergessliches Erlebnis bieten und lokale Gemeinschaften zusammenführen, um neue und unerwartete Verbindungen zu schaffen, die Ideen für gute und wirkungsvolle Veränderungen wecken sollen.



"Wir freuen uns sehr, mit den 1 Hotels zusammenarbeiten zu dürfen, um Gästen an diesem wichtigen Standort am Tor des Londoner Mayfair-Bezirks diese einzigartige Marke, die auf "Gastfreundschaft mit Luxus und gutem Gewissen" setzt, näherzubringen. 1 Hotel konzentriert sich auf Nachhaltigkeit und Innovation in der Hotelbranche und ist daher für uns ein perfekter Partner. Wir freuen uns darauf, diese Marke nun auch in London vorstellen zu dürfen", so Sean Arnold, Mitbegründer und Partner bei Crosstree.



Informationen zu 1 Hotels



Als Luxus-Lifestyle-Hotelmarke, die von der Natur inspiriert ist, kultiviert 1 Hotels Nachhaltigkeit mit einem hochwertigen Design- und Architekturkonzept, das mit außergewöhnlichem Komfort und unübertroffenem Service einhergeht. Die 1 Hotels starteten im Jahr 2015 mit der Eröffnung exklusiver Immobilien in South Beach, Miami und am Central Park von Manhattan, gefolgt von den Standorten Brooklyn am East River im Februar 2017 und 1 West Hollywood am Sunset Boulevard im Juni 2019. Die Marke verfolgt ein einfaches Konzept: Wer die Welt bereist, dem sollte auch die Umwelt am Herzen liegen, denn letztendlich haben wir nur 1 Welt. Die 1 Hotels halten an dieser Vision fest, indem sie die Natur durch Design und kulinarische Partnerschaften kanalisieren, eine Verbindung mit der Gemeinschaft vor Ort herstellen und wichtige Schritte zugunsten von Nachhaltigkeit setzen, sodass echter Wandel stattfinden kann. Das 1 Hotel South Beach wurde im Rahmen der Readers' Choice Awards 2019 mit der Nummer 1 unter den Top-10-Hotels in Miami ausgezeichnet. 1 Hotel Central Park und 1 Hotel Brooklyn Bridge erhielten die Plätze 5 bzw. 8 in der Rangliste der Top-50-Hotels in New York City. Mit dem neuesten Hotel, das 2019 in Los Angeles eröffnet und von den Readers' Choice Awards 2019 mit Platz 4 unter den besten Hotels der gesamten Vereinigten Staaten ausgezeichnet wurde, wächst die Marke weiter. Zusätzliche Immobilien in Nashville, Sunnyvale, Hanalei Bay, Cabo San Lucas, Paris, Haitang Bay, Melbourne und Toronto befinden sich derzeit in der Entwicklungsphase. Weiterführende Informationen finden Sie auf 1hotels.com.



Informationen zu SH Hotels & Resorts



SH Hotels & Resorts, eine Tochtergesellschaft der globalen privaten Investmentfirma Starwood Capital Group, ist ein Hotelmanagement-Unternehmen, das die 1 Hotels betreibt, eine 2015 gegründete, von der Natur inspirierte Lifestyle-Marke mit Immobilien in South Beach, Manhattan, Brooklyn und West Hollywood. Die Organisation der SH Hotels & Resorts betreibt außerdem die Baccarat Hotels & Resorts, eine Luxusmarke, die im März 2015 mit der Eröffnung ihrer Flagship-Immobilie in New York ihr Debüt gab und aktuell an Projekten in Doha und Bordeaux arbeitet. SH Hotels & Resorts nutzt seine Marketing-, Design-, Betriebs- und Technologiekompetenz und ist die treibende Kraft hinter einigen der bahnbrechendsten und dynamischsten Hotelmarken der Welt.



Informationen zu Crosstree Real Estate Partners



Crosstree Real Estate Partners ist eine private Immobilien-Investmentfirma mit Fokus auf den britischen Märkten. Crosstree wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in London. Das Unternehmen setzt auf Immobilien in dynamischen Gebieten, die ein gemischtes Nutzungskonzept verfolgen, erhebliche Kapitalinvestitionen erfordern und durch aktive Neupositionierung und Qualitätsdesign überzeugende, langfristige Perspektiven bieten. Das Portfolio von Crosstree umfasst eine Vielzahl von Projekten in ganz London, darunter Büroimmobilien, Einzelhandels- und Freizeitflächen sowie Hotel- und Wohnbau. Neben dem 1 Hotel in London Mayfair sind einige der wichtigsten Projekte von Crosstree The Standard, London (ein Hotel mit 266 Zimmern, das kürzlich in King's Cross eröffnet wurde), Mama Shelter London (ein vor Kurzem in Hackney eröffnetes, renoviertes Hotel mit 194 Zimmern), The O2 Retail & Leisure (ein Joint Venture mit AEG, das ca. 65.000 qm überdachte Einzelhandels- und Freizeitflächen rund um die weltberühmte O2 Arena besitzt und verwaltet) und The Bower, Shoreditch (eine 37.161 qm umfassende Sanierung am Old Street Roundabout mit Pächtern wie Farfetch.com, CBS Interactive und Stripe). Crosstree konzentriert sich jeweils auf nur einige wenige, aber außergewöhnliche Projekte gleichzeitig, und strebt stets danach, mit erstklassigen Partnern, Profis und Designern zusammenzuarbeiten.



