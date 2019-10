FRANKFURT (Dow Jones)--Als sehr ruhig beschrieb ein Händler das nachbörsliche Geschäft am Mittwoch. Wohl wegen der dünnen Nachrichtenlage habe sich nicht viel getan.

Unter den Nebenwerten zogen Steico etwas an, nachdem das Unternehmen am Abend Zahlen für die ersten neun Monate und das dritte Quartal des laufenden Jahres vorgelegt hatte. Der Hersteller ökologischer Bauprodukte stellt auch für die kommenden Monate eine positive Entwicklung in Aussicht. Die Aktie wurde etwa 2,5 Prozent fester getaxt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.661 12.670 -0,07% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

October 16, 2019 16:34 ET (20:34 GMT)

