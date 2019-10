Erneut sehr schwach präsentiert sich am heutigen Börsentag der weltführende Cloud-Dienstleister SERVICENOW Inc. (US81762P1021). Nach einer Herabstufung im Rahmen der neu publizierten Analyse des Bankhauses Morgan Stanley korrigiert die Aktie heute deutlich um fast 9 %.Anlass der aktuell zurückhaltenden Aktieneinschätzung von Morgan Stanley, in deren Rahmen auch die Aktienvotierung von "Übergewichten" auf "Neutral" zurückgenommen wurde, ist ein kurzfristig gesehenes erhöhtes Ertrags- und Gewinnrisiko bei ServiceNow, das auf dem seit Monaten deutlich ausgebauten Maß an Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen beruht. Seit dem erzielten Rekordkurs von 313 USD Mitte Juli hat die Aktie seither somit nun rd. 16 % eingebüßt.

Den vollständigen Artikel lesen ...