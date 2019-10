Nach dem großartigen Erfolg der Plant Based World Conference Expo in New York ist der Organisator JD Events nun hocherfreut, den Start der Plant Based World Europe in London für das Jahr 2020 ankündigen zu können.

Großbritannien ist der größte Markt für pflanzliche Lebensmittel in Europa mit einem Wert in Höhe von 470 Mio. im Vergleich zu 4,5 Mrd. in den USA, und er wächst derzeit exponentiell. Die Annahme eines pflanzenbasierten Lebensstils überschwemmt den Globus, da sich die Menschen überall immer mehr über die Bedeutung von Gesundheit, Umwelt und die ethischen Folgen des Konsums größerer Mengen pflanzenbasierter Lebensmittel bewusst werden. Eines von sechs Produkten in Großbritannien, das im Jahr 2018 auf den Markt gebracht wurde, ist bereits als vegan deklariert worden.

"Die eminente Verschiebung weg von Tierprodukten in Richtung vollwertigere und pflanzenbasiertere Kost bietet die Gelegenheit für uns als Gesellschaft, eine gesündere Welt für künftige Generationen zu schaffen", so Ben Davis, Content Communications Director, Plant Based World Conference Expo. "Unser Ziel bei PBW ist die Beschleunigung dieses Wandels, indem wir eine professionelle Plattform für den globalen pflanzenbasierten Markt zum Blühen bringen. Diese Botschaft fand bereits ihren starken Widerhall bei unserer programmatischen Rede in New York und wir freuen uns nun darauf, diese ultimative pflanzenbasierte Erfahrung im Jahr 2020 auch nach London bringen zu können."

Plant Based World Europe wird das einzige europäische B2B-Event sein, das sich darauf konzentriert, Produzenten pflanzenbasierter Produkte und Hersteller mit Einzelhändlern, Distributoren und Lebensmittelverteilern, Restaurantbetreibern und Gesundheitsexperten zusammenzubringen. Das Event wird am zweiten Tag, am sogenannten "Community Day", für das breite Publikum gemeinsam mit Brancheninteressierten zugänglich sein.

Diese einzigartige Event wird eine Weltklasse-Konferenz mit einer internationalen Ausstellung, Networking auf höchstem Niveau sowie Testmöglichkeiten kombinieren.

Datum: 16.-17.Oktober 2020

Standort: Business Design Centre, London

Erstellt in Zusammenarbeit mit Branchenexperten wird die Konferenz drei wichtige Publikumsgruppierungen versorgen;

Geschäftsleute Einschließlich Einzelhändler, Restaurantbetreiber, institutionelle Gastronomiebetreiber, Händler, Investoren und Marken, die darauf fokussiert sind, die Beschleunigung der Annahme und Entwicklung pflanzenbasierter Produkte und Optionen auf Ladenregale und Restaurantmenüs voranzutreiben

Einschließlich Einzelhändler, Restaurantbetreiber, institutionelle Gastronomiebetreiber, Händler, Investoren und Marken, die darauf fokussiert sind, die Beschleunigung der Annahme und Entwicklung pflanzenbasierter Produkte und Optionen auf Ladenregale und Restaurantmenüs voranzutreiben Gesundheitspersonal Einschließlich Ärzte, Mediziner, Krankenpfleger, Ernährungsberater und Wellnesscoaches, die auf den Nutzen einer pflanzenbasierten Ernährung zur Minimierung und Prävention einer chronischen Erkrankung und hinsichtlich der optimalen menschlichen Leistungsfähigkeit konzentriert sind

Einschließlich Ärzte, Mediziner, Krankenpfleger, Ernährungsberater und Wellnesscoaches, die auf den Nutzen einer pflanzenbasierten Ernährung zur Minimierung und Prävention einer chronischen Erkrankung und hinsichtlich der optimalen menschlichen Leistungsfähigkeit konzentriert sind Gemeinschaft - ein Schulungsforum für die breite Öffentlichkeit aus einer Vielzahl von Gründen und um einen pflanzenbasierten Lebensstil zu fördern

Die Ausstellung wird Hunderte der neuesten Innovationen im Bereich der pflanzenbasierten Lebensweise für die Industrie zur Überprüfung, zum Testen und Probieren präsentieren.

Gründungspartner

Die Vegan Society

Die Vegan Society ist die weltweit älteste vegane Gesellschaft, deren Gründer den Ausdruck "vegan" im Jahr 1944 definierten. Es handelt sich dabei um eine eingetragene karitative Stiftung (Nr. 279228), die Informationen und Leitfäden zu unterschiedlichen Aspekten des Veganismus bereithält, darunter zu bestehenden und potenziellen Veganern/Veganerinnen, Cateringunternehmen, Gesundheitspersonal, Erziehern und den Medien. Ihr Produktregistrierungssystem, Vegan Trademark, ist allgemein anerkannt als globaler Standard für vegane Produkte. Dieser Standard gewährleistet, dass die Produkte frei von tierischen Bestandteilen sind und ohne Tests an Tieren hergestellt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter www.vegansociety.com oder senden Sie eine E-Mail an Dominika Piasecka unter media@vegansociety.com

"Die Vegan Society ist äußerst erfreut über die Partnerschaft mit JD Events, die uns dabei unterstützen wird, die Plant Based World Expo and Conference im nächsten Herbst auch einem europäischen Publikum zu präsentieren. Auf der Ausstellung werden einige der führenden Innovatoren und Experten zu sehen sein, wie sie in ihrem Fachgebiet neue Produkte und Ideen präsentieren. Bei der Arbeit im Zusammenspiel mit den Ideen der Veganen Society werden die zunehmende Bedeutung des pflanzenbasierten Essens und die Vorteile einer veganen Lebensweise auf Grundlage neuester Forschungsergebnisse hervorgehoben. Nach der Definition des Begriffs "vegan" vor 75 Jahren und der Ankurbelung einer globalen Bewegung wird die Vegan Society nun auf der Plant Based World Expo Europe 2020 mit großer Zuversicht in Richtung Zukunft des Veganismus blicken. Abigail Stevens, Trademark Marketing Manager

Follow Your Heart

Plant Based World Expo Europe begrüßt Follow Your Heart als einen Gründungspartner. Follow Your Heart ist auch ein Gründungspartner der Plant Based World Expo New York.

Follow Your Heart ist für eine vollständige Palette an preisgekrönten Produkten wie Vegenaise, das Original und die Nr. 1 veganer Mayonnaise sowie die verschiedenen milchfreien Alternativen, darunter geschnittene und zerschnitzelte Vegan Cheeses, eine frische Linie an Salatdressings sowie neue Frühstücksangebote, wie unsere milchfreien Jogurts und VeganEgg verantwortlich.

"Unsere Mission ist es, die "Follow Your Heart" Message in die Welt zu tragen. Je weiter wir diese Message verbreiten, desto besser wird diese Welt auch werden."Paul Lewin, Mitbegründer von Follow Your Heart

PB&Co

PB&Co ist die führende britische Agentur für die Entwicklung pflanzenbasierter Produkte. Nun in ihrem sechsten Jahr ist PB&Co die "zum nächsten Punkt gehende" Product Development, Scaling and Sales Agency ausschließlich für pflanzenbasierte Produkte. In enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung und den Unternehmensinhabern freuen wir uns bereits auf die Auslieferung pflanzenbasierter Zielprodukte. Zu den gefragten Produkten der Kunden von PB&Co gehören Topmarken wie Tofurky und Jack Bry.

Jennifer Pardoe of PB&Co:

"Die inzwischen große Zunahme der Nachfrage nach pflanzenbasierten Produkten im Vereinigten Königreich hat sich im Verlauf der letzten 5 Jahre verändert von einem einstmals lediglich aufregenden Trend zu einer enorm gewachsenen Bedeutung im Bereich der Ernährung und des Lebensstils. Und dennoch, dies ist ist erst der Anfang." Deshalb sind wir äußerst engagiert, Plant Based World Expo Conference bei der Zusammenführung aller pflanzenbasierten Marken bei einem einzigen größeren Event zu unterstützen. Wir sind äußerst erfreut über die Partnerschaft mit Jonathan Morley und seinem Team, um pflanzenbasierte Innovationen noch weiter wachsen zu sehen."

Plant Based News

Plant Based News wird als ein Medienpartner für das Event agieren.

Plant Based News macht Sie mit den neuesten Nachrichten aus den Bereichen Gesundheit, Umwelt, Tierrechte, ethisches Konsumverhalten, pflanzenbasierte Nahrungstrends und vieles mehr bekannt! Wir versorgen Sie mit Informationen via plantbasednews.org sowie über eine Reihe von Social Media Plattformen mit 1,4 Millionen Followern und erreichen somit rund 22 Millionen Interessenten jeden Monat.

