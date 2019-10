BAD LAUTERBERG (dpa-AFX) - Immer weniger Menschen wollen Lastwagen fahren. "Bundesweit fehlen derzeit schon mehr als 60 000 Fahrer", beklagte Dirk Engelhardt, Vorstandssprecher des Bundesverbands Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL). Die Gewerkschaft Verdi geht sogar von rund 90 000 unbesetzten Stellen aus. Weil ein Großteil der rund 560 000 bei den Speditionen in Deutschland angestellten Fahrer in den kommenden Jahren in Rente gehe, werde das Problem immer größer, sagte Engelhardt im Vorfeld der Mitgliederversammlung des Verbands am Donnerstag im südniedersächsischen Bad Lauterberg. Angesichts des ständig steigenden Frachtaufkommens sehe er die Versorgungssicherheit von Wirtschaft und Bevölkerung in Gefahr. Dem BGL gehören rund 7000 Unternehmen an./mbt/DP/zb

