IMS Digital Ventures, der Venture-Capital-Bereich von Asiens führender Agentur für digitale Transformation, kündigt die Einführung einer sozialen und Content-Plattform in China an, die es Verbrauchern ermöglichen soll, Bio-Produkte dank Blockchain-Technologie zu authentifizieren.

Mit einer durch Blockchain-Technologie ergänzten Echtzeit-Datenbanküberprüfung ermöglicht es die Bioprodukte-Plattform OrgHive Verbrauchern, die richtige Kaufentscheidung zu treffen.

Die Unfähigkeit der Verbraucher, zwischen echten und unechten Bioprodukten zu unterscheiden, sowie das Fehlen objektiver Informationen über die Vorteile der Entscheidung für Bioprodukte haben sich als Herausforderung für Marken erwiesen, wenn es darum geht, chinesische Verbraucher zu gewinnen und Produkte an sie zu verkaufen. Die Bioprodukte-Plattform überwindet diese Schwierigkeiten, indem sie es Marken ermöglicht, potenzielle Käufer effektiv zu erreichen, zu binden und zu überzeugen dank eines ausgeklügelten KI-Algorithmus, der die Nutzer mit relevanten Inhalten abgleicht.

Neben der Überprüfung der Produktzertifizierung können Benutzer auch Rezensionen veröffentlichen, Inhalte teilen, Marken folgen und eigene Follower auf der Plattform gewinnen.

"Chinesische Verbraucher verbringen viel Zeit damit, Marken oder Produkte online zu recherchieren und verlassen sich stark auf Peer-Empfehlungen und Crowdsourcing", erklärt Anastasios Papadopoulos, CEO von Integrated Management Systems (IMS) und IMS Digital Ventures. "Wir haben die Plattform so konzipiert, dass sie die anspruchsvolle chinesische Consumer Journey berücksichtigt und ein interessantes Ökosystem bietet, in dem die Akteure interagieren und mehr über die Vorteile von Wohlbefinden durch biologische Lebensstilentscheidungen erfahren kann.

Mehr Transparenz und effektives Marketing sollen Marken befähigen, ihren Erfolg in China dank OrgHive zu steigern

Die Plattform wird den Marken auch den direkten Zugang zu diesen Zielgruppen durch durchdachte und relevante Kommunikation ermöglichen. Beispielsweise können Marken, die der Plattform beitreten möchten, ihre eigene Microsite erstellen, auf der sie ihre Fangemeinde erweitern, Push-Benachrichtigungen versenden und potenzielle Kunden Publikum zu E-Commerce-Kanälen leiten können.

"Dies ist eine einzigartige und interessante Gelegenheit, an der Zukunft des Bio-Marktes in China teilzuhaben", sagt Anastasios Papadopoulos. "Der Anstieg der Konsumenten in der chinesischen Mittelschicht in Verbindung mit einem Verbrauchertrend hin zu einer gesunden Lebensweise bedeutet, dass es ein enormes Potenzial für die Markterschließung gibt. Für Marken bieten wir auch eine transparente und effektive Möglichkeit, Kunden in einer fragmentierten und hochopaken digitalen Landschaft zu erreichen und zu gewinnen. Indem wir Marken detaillierte Einblicke in Plattformanalysen und Nutzerverhalten bieten, verändern wir die Spielregeln in China.

Über Anastasios Papadopoulos, CEO von Integrated Management Systems (IMS) Hong Kong

Nach dem Abschluss seiner M&A-Ausbildung bei Skadden Arps gründete Anastasios 2016 Integrated Management Systems und spielte eine wichtige strategische Rolle bei der Positionierung des Unternehmens als eine der führenden Digital Transformation Agencies in Hongkong.

Durch die Kombination seiner Erfahrung in den Bereichen M&A und Technologie gründete Anastasios Papadopoulos IMS Digital Ventures, den Innovations-, Inkubations- und Investmentbereich von IMS und Hongkongs erstsm Corporate Venturing-Unternehmen, das revolutionäre Geschäftsmodelle mit Asiens größten Unternehmen startet und in diese investiert.

Anastasios Papadopoulos studierte Rechtswissenschaften in Frankreich und Großbritannien und besitzt einen Management-Abschluss der HEC Paris.

Besuchen Sie sein LinkedIn-Profil: https://www.linkedin.com/in/anastasios-papadopoulos-aa400778/

Über Integrated Management Systems (IMS) Hong Kong

Integrated Management Systems (IMS) ist Hongkongs führende Digital Transformation Agency und bietet technologische Lösungen für datengesteuerte Strategien zur Transformation von Unternehmen. IMS unterstützt Kunden bei Aufbau, Management, Überwachung und Analyse integrierter, kanalübergreifender Plattformen, um ein nahtloses Kundenerlebnis zu bieten und den ROI und das Marktpotenzial zu maximieren.

Die Dienstleistungen umfassen Marketing-Automatisierung und CRM, digitale Transformation, Datenanalyse und Omni-Channel-Marketingstrategien und deren Umsetzung.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.imanagesystems.com/

Folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/integrated-management-systems-ims-hk-ltd./

Über IMS Digital Ventures (IMS DV)

IMS DV ist der Venture-Capital-Bereich von Integrated Management Systems. Durch den Einsatz modernster Technologien ist das Team von IMS DV in der Lage, dem Branchenwandel zu begegnen und Unternehmen bei der Einführung disruptiver Geschäftsmodelle zu unterstützen, während es gleichzeitig die Risiken und den Nutzen durch Corporate Ventures teilt.

In Zusammenarbeit mit den einflussreichsten asiatischen Unternehmen und visionären Unternehmern verwandelt IMS DV Visionen durch nachhaltige und kreative digitale Lösungen in zukunftsfähige Unternehmen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: http://www.imsdv.com/

