Der amerikanische Fahrzeugeinzelhändler Penske Automotive Group, Inc. (ISIN: US70959W1036, NYSE: PAG) erhöht die vierteljährliche Dividende um 2,5 Prozent auf 41 US-Cents je Anteilsschein. Die Auszahlung erfolgt am 3. Dezember 2019 (Record date: 8. November 2019). Damit wird die Dividende das 34. Quartal in Folge angehoben. Im Vorquartal wurden 40 US-Cents ausgeschüttet. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden zukünftig 1,64 US-Dollar Dividende ...

