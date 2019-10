Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Der weiter auf sich warten lassende Durchbruch bei den US-chinesischen Handelsgesprächen sorgt am Donnerstag an den ostasiatischen Börsen für Zurückhaltung. Erst beim Treffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) Mitte November dürfte es dazu kommen, folgt man Aussagen von US-Finanzminister Mnuchin. Dabei dürfte es sich aber auch nur um ein Teilabkommen handeln. Ein Problempunkt sind die weiter im Raum stehenden zusätzlichen US-Strafzölle auf chinesische Importe im Wert von 156 Milliarden Dollar ab Dezember.

Daneben bremst, dass es in den Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien über einen geregelten Brexit immer noch keine Vollzugsmeldung gibt, wenngleich sich die Hinweise mehren, dass beide Seiten kurz davor stehen sollen. Marktteilnehmer verweisen außerdem auf gedämpfte US-Vorgaben, wo enttäuschende US-Einzelhandelsdaten maßgeblich zu leichten Verlusten beigetragen hätten.

In Tokio bewegt sich der Nikkei-Index mit 22.486 Punkten kaum vom Fleck und auch in Schanghai und Seoul bewegen sich die Marktbarometer kaum im Vergleich zum Vortag. In Sydney bremsen Kursverluste im Rohstoffsektor, dort geht es um 0,7 Prozent nach unten. Tagessieger ist bislang Hongkong mit einem Anstieg um 0,7 Prozent.

Maßgeblich tragen dazu feste Kurse im Immobiliensektor bei, nachdem die Regierung neue Maßnahmen zur Begegnung der Wohnungsknappheit angekündigt hat wie eine Ausweitung des Baulandangebots und günstige Finanzierungsbedingungen. New World Development gewinnen 4,3, Sun Hung Kai Properties 2,5 und Henderson Land Development 3,1 Prozent.

BHP nach Produktionsbericht schwach - South32 fester

In Sydney zeigen die Rohstoffschwergewichte deutliche Verluste. Rio Tinto fallen um 2,3 und BHP um 2,7 Prozent, für die Aktie des Eisenerzproduzenten Fortescue geht es um 2,6 Prozent nach unten. Gegen die Tendenz legen South32 aber um 1,2 Prozent zu.

In einem Produktionszwischenbericht spricht BHP von einer schwächeren Förderung im ersten Quartal des Fiskaljahres, wofür vor allem Instandhaltungsmaßnahmen gesorgt hätten. Derweil bezeichnen die Analysten von RBC den neuesten Produktionsbericht von South32 als etwas besser als gedacht. In den USA meldete Alcoa nach Börsenschluss wegen geringerer Preise für Aluminium im dritten Quartal einen höheren Verlust als erwartet. Zudem zeichnete das Unternehmen ein trübes Bild für die kommenden Monate.

Nicht zuträglich für die Stimmung im Rohstoffsektor sind die fallenden Ölpreise. Brentöl verbilligt sich um 0,7 Prozent auf 59,03 Dollar. Die Abwärtstendenz setzte bereits im Späthandel in den USA ein, nachdem ein Branchenverband einen deutlichen Anstieg der US-Ölvorräte für die Vorwoche mitgeteilt hatte.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.686,60 -0,74% +18,42% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.486,02 +0,06% +12,28% 08:00 Kospi (Seoul) 2.079,60 -0,16% +1,89% 08:00 Schanghai-Comp. 2.991,05 +0,00% +19,45% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.862,65 +0,74% +2,56% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.127,29 -0,24% +1,54% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.573,61 -0,08% -6,84% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:30 % YTD EUR/USD 1,1076 +0,0% 1,1073 1,1036 -3,4% EUR/JPY 120,43 +0,0% 120,39 119,89 -4,2% EUR/GBP 0,8639 +0,0% 0,8638 0,8689 -4,0% GBP/USD 1,2819 +0,0% 1,2819 1,2695 +0,6% USD/JPY 108,74 +0,0% 108,73 108,60 -0,9% USD/KRW 1186,18 +0,0% 1185,77 1189,66 +6,4% USD/CNY 7,0983 +0,1% 7,0936 7,0952 +3,2% USD/CNH 7,1019 +0,0% 7,1009 7,1036 +3,4% USD/HKD 7,8449 -0,0% 7,8449 7,8448 +0,2% AUD/USD 0,6785 +0,4% 0,6756 0,6737 -3,7% NZD/USD 0,6296 +0,1% 0,6291 0,6281 -6,2% Bitcoin BTC/USD 7.955,76 -0,2% 7.970,76 8.142,75 +113,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,93 53,36 -0,8% -0,43 +9,8% Brent/ICE 59,03 59,42 -0,7% -0,39 +6,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.488,27 1.489,77 -0,1% -1,51 +16,0% Silber (Spot) 17,33 17,39 -0,3% -0,06 +11,8% Platin (Spot) 885,04 886,50 -0,2% -1,46 +11,1% Kupfer-Future 2,58 2,59 -0,2% -0,01 -2,3%

