The following instruments on XETRA do have their first trading day 17.10.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 17.10.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS2066213625 OCI 19/24 REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2066639522 EBRD 19/24 MTN BD01 BON EUR N

CA QA9 XFRA AU0000060220 AUSTRAL.PRIMARY HEMP LTD EQ00 EQU EUR N

CA GOI XFRA BMG3361N1332 FDG ELECTRIC VEH. HD-,20 EQ00 EQU EUR N

CA R9G XFRA CA36270E1060 GAIA METALS CORP. EQ00 EQU EUR N

CA 4JE1 XFRA CA48132D2005 JUGGERNAUT EXPLOR EQ00 EQU EUR N

CA SPY2 XFRA IE00BH4GR342 SPDR DW JNES GL.RL.EST.EO EQ00 EQU EUR Y

CA VCI1 XFRA US9258112005 VICON IND. INC. DL-,01 EQ00 EQU EUR N