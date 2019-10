The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.10.2019

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA PBBA XFRA DE000A1A6LM2 DT.PFBR.BANK MTN R25039 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0011347608 SAGESS 12/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA US48127HAA77 JPMORGAN CHASE 2019 BD00 BON USD N

CA XFRA XS0840378854 KOMMUNEKREDIT 12/19 MTN BD00 BON BRL N

CA 0CAC XFRA XS1125546454 FEDERAT.CAISSES 14/19MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1125546967 KOMMUNALBK 14/19 MTN REGS BD00 BON USD N

CA XFRA XS0458647749 EIB EUR. INV.BK09/19ZOMTN BD01 BON BRL N

CA XFRA XS0981806564 A.N.Z. BKG GRP 13/19 MTN BD02 BON NZD N

CA XFRA XS1431263588 APPLE 16/46 BD02 BON USD N

CA JI9J XFRA LU0026740760 GAM MULT.-EURFOE-EUR A FD00 EQU EUR N

CA JI9K XFRA LU0026740844 GAM MULT.-EURFOE-EUR B FD00 EQU EUR N

CA XG35 XFRA LU0026741222 GAM MULT.-USLEADINGE B FD00 EQU EUR N