The following instruments on XETRA do have their first trading day 17.10.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 17.10.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A2AX04 UBM DEVELOP. 19/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2YN7A3 SAXONY MINER IHS 19/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AM36 DZ BANK CLN E.9798 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0UD2 DZ BANK IS.A1196 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB36G6 LB.HESS.THR.CARRARA10K/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4X11 LB.HESS.-THR. IHS 19/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4X29 LB.HESS.-THR. IHS 19/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13DX9 LBBW STUFENZINS 19/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13DY7 LBBW STUFENZINS 19/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13DZ4 LBBW STUFENZINS 19/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13E05 LBBW STUFENZINS 19/28 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13E13 LBBW STUFENZINS 19/29 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13E21 LBBW STUFENZINS 19/30 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13E39 LBBW STUFENZINS 19/31 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13E47 LBBW STUFENZINS 19/32 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13E54 LBBW STUFENZINS 19/33 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13E62 LBBW STUFENZINS 19/34 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB2CM18 LBBW STUFENZINS 19/34 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0163253924 DT.BK.LON.03(25.2.23) MTN BD01 BON SKK N

CA XFRA XS2010039381 ZF EUROPE FI 19/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2010039894 ZF EUROPE FI 19/29 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2010039977 ZF EUROPE FI 19/27 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2010040124 ZF EUROPE FI 19/23 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2063288943 EIRCOM FIN. 19/24 REG.S BD01 BON EUR N