FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.10.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.10.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

50E XFRA SG2G02994595 SPH REIT UTS 0.010 EUR

PNT XFRA IE00BLS09M33 PENTAIR PLC DL-,01 0.160 EUR

31L XFRA BMG864081044 SYLVANIA PLAT. DL 0,01

IUS7 XFRA IE00B2NPKV68 ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS 0.400 EUR

EUNJ XFRA IE00B4WXJD03 ISHSIII-MSCI P.EX-J.DLDIS 0.432 EUR

LTG XFRA GB00B4T7HX10 LEARNING TECH.GR.LS-00375 0.003 EUR

1QG XFRA GB00B012BV22 MARSHALLS PLC LS -,25 0.054 EUR

H41N XFRA DE000A2PMZG1 HSBC MSCI SAUD.AR.20/35DZ 0.200 EUR

H41I XFRA DE000A2JG4F7 HSBC ECON.SC.WORLDW.EQ DZ 0.107 EUR

H41J XFRA DE000A2JG4G5 HSBC M.FAC.WORLDW.EQU. DZ 0.097 EUR

EUHI XFRA IE00BD8D5H32 PFISE.-E ST HY CB ISU.EOI 0.021 EUR

H41K XFRA DE000A2N5QJ3 HSBC ETF.MSCI CHIN.A I.U, 0.081 EUR

B3N XFRA GB0005790059 MENZIES PLC -JOHN- LS-,25 0.069 EUR

IWLE XFRA IE00BKBF6H24 ISHSIII-CORE MSCI WLD EHD 0.030 EUR