FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.10.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 18.10.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.10.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 18.10.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000NLB8DF3 NORDLB BON.ANL14/21 CONTI 0.001 %

FK84 XFRA DE0008474750 DEKATRESOR 1.220 EUR

ANP XFRA US0375981091 APOGEE ENTERPRISES DL-333 0.159 EUR

TEO XFRA US8792732096 TELECOM ARGENT. B ADR/5 0.632 EUR

AI7 XFRA US0024741045 AZZ INC. DL 1 0.154 EUR

HO7 XFRA US4404521001 HORMEL FOODS DL-,01465 0.190 EUR

GA8 XFRA US3841091040 GRACO INC. DL 1 0.145 EUR

CAT1 XFRA US1491231015 CATERPILLAR INC. DL 1 0.934 EUR

BREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.232 EUR

S8V XFRA MHY756381098 SEASPAN CORP. DL-,01 0.113 EUR

BRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.226 EUR

M3AL XFRA DE0007560849 MONEGA FAIRINVEST AKTI.R 1.981 EUR

MEQA XFRA ES0105025003 MERLIN PPTYS SOCIMI EO 1 0.200 EUR

22T XFRA US69181V1070 OXFORD SQUARE CAP. DL-,01 0.061 EUR

FK8Z XFRA DE0005896864 DEKA-STIFTUNGEN BALANC.CF 0.200 EUR

9UB XFRA US9103041045 UNITED FIN.BANC. DL 1 0.109 EUR

M3AT XFRA DE000A14N7Z0 PRIV.ETF-DACHF.AKT.GLOB.I 0.375 EUR

DYT1 XFRA US26817Q8868 DYNEX CAPITAL INC. DL-,01 0.136 EUR

XFRA DE000HLB5GQ7 LB.HESS.-THR.ZI.DI.10A/17 0.001 %

1F1A XFRA FR0013286028 FIGEAC AERO 17/22 CV 0.145 EUR