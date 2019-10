Das amerikanische Medienhaus The New York Times Company (ISIN: US6501111073, NYSE: NYT) wird am heutigen Donnerstag eine Quartalsdividende von 0,05 US-Dollar ausschütten. Record date war der 2. Oktober 2019. Auf das Jahr hochgerechnet werden aktuell 0,20 US-Dollar bezahlt. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 28,69 US-Dollar (Stand: 16. Oktober 2019) einer aktuellen Dividendenrendite von 0,70 Prozent. The New York Times ...

