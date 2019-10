Der Umsatz der ersten neun Monate lag 6% unter dem Wert von 2018

Der Auftragsbestand steigt weiter an





Ernennung der KPMG Accountants N.V. als neuen Wirtschaftsprüfer bei der kommenden Außerordentlichen Aktionärsversammlung





Deventer, 17. Oktober 2019 - RoodMicrotec N.V., eines der führenden unabhängigen Unternehmen für Halbleiterlieferungen und Qualitätsdienstleistungen, hat heute seinen Umsatz für die letzten neun Monate, d.h. für den Zeitraum bis zum 30. September veröffentlicht.

Der Umsatz sank gegenüber den ersten neun Monaten 2018 um 6%, was jedoch aufgrund der globalen Marktsituation und der Entwicklung im Halbleitergeschäft den Erwartungen entspricht. Der Auftragsbestand steigt weiter an, da der Frühindikator, die Book-to-Bill-Ratio, größer als eins ist.

"Trotz des schwachen globalen Halbleitermarktes konnte RoodMicrotec in den ersten neun Monaten sein hohes Umsatzniveau halten", sagt Martin Sallenhag, CEO von RoodMicrotec. "Die Entwicklungen der neuen Supply Chain Management Projekte schreiten wie geplant voran und wir freuen uns auf den Produktionsstart im Jahr 2020."

RoodMicrotec freut sich, die Ernennung von KPMG Accountants N.V. als Wirtschaftsprüfer vorzuschlagen. Die Berufung von KPMG wird den Aktionären auf der außerordentlichen Aktionärsversammlung am 26. November 2019 in Amsterdam zur Zustimmung empfohlen. Wenn die außerordentliche Aktionärsversammlung KPMG beauftragt, wird sie die Prüfung der RoodMicrotec N.V. ab diesem Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 durchführen. Die Tagesordnung mit Erläuterungen wurde am Dienstag, den 15. Oktober 2019 veröffentlicht und ist auf der Firmenwebsite zu finden.

Ausblick

Auf Basis mehrerer neuer Aufträge sowie einer zunehmenden Anzahl von ASIC-Supply-Chain-Projekten in der Pipeline erwartet RoodMicrotec in den nächsten Jahren einen kontinuierlichen Umsatzanstieg. Das Unternehmen erwartet, dass es jährlich verbesserte positive Nettoergebnisse melden wird. Bei einem schwächeren Markt und geopolitischen Unsicherheiten wird für 2020 ein Umsatz zwischen 16 Mio. EUR und 18 Mio. EUR erwartet.

Über RoodMicrotec

RoodMicrotec ist ein führender unabhängiger Anbieter von Halbleiterbauelementen und Qualitätsdienstleistungen. Mit 50 Jahren Erfahrung in der Halbleiter- und Elektronikindustrie ist RoodMicrotec als





geschätzter Partner für viele Unternehmen weltweit etabliert. Das Unternehmen bietet Full-Turnkey-ASIC-Services für hochkomplexe Mikrochips, die vollständig auf die spezifischen Anwendungen einzelner Kunden zugeschnitten sind. In Zusammenarbeit mit starken Partnern steuert RoodMicrotec den gesamten Entwicklungs- und Produktionsfluss der ASICs in der gewünschten Stückzahl, von kleinen Mengen bis hin zu mehreren Millionen Stück pro Jahr. Die schlüsselfertige Lösung umfasst Projektmanagement, Wafertest, Montage, Endtest, Qualifikation, Logistik und Fehleranalyse. Alle Dienstleistungen entsprechen den Industrie- und Qualitätsanforderungen der Branchen Hochzuverlässigkeit, Luft- und Raumfahrt, Automotive, Gesundheitswesen und Industrie. Der Hauptsitz von RoodMicrotec befindet sich in Deventer, Niederlande, mit operativen Einheiten in Nördlingen und Stuttgart, Deutschland.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite https://www.roodmicrotec.com

Ergänzende Informationen

Martin Sallenhag - CEO, Arvid Ladega - CFO

Telefon: +31 570 745623 Email: investor-relations@roodmicrotec.com Web: www.roodmicrotec.com

Diese Pressemitteilung wird in Englisch, Niederländisch und Deutsch publiziert. Sollten Unterschiede in den Versionen bestehen, dann hat die englische Fassung Gültigkeit.

