DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Portfoliodynamisierung erfolgreich gestartet DGAP-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Immobilien/Verkauf DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Portfoliodynamisierung erfolgreich gestartet 17.10.2019 / 08:00 5 Immobilien mit einem Verkaufspreis von ca. EUR 32,2 Mio. verkauft - Veräußerungsgewinne von rund EUR 8 Mio. erzielt - Letzte Bewertungen um über 30% überschritten Langen, 17. Oktober 2019 - Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) setzt die Strategie REALize Potential konsequent um, dazu gehört neben Ankäufen auch der selektive Verkauf von Immobilien. Fünf Immobilien wurden in Einzeltransaktionen veräußert, es handelt sich um Büro- und Einzelhandelsobjekte in Bremen, Rendsburg, Stahnsdorf, Wahlstedt und Wurzen. Die Büroimmobilie in Stahnsdorf ist mit einem Kaufpreis von EUR 24,4 Mio. das größte der Verkaufsobjekte. Es handelt sich um ein ehemaliges Kasernengelände mit 17.110 Quadratmetern Mietfläche am südlichen Rand des Ortes, das aktuell noch an die Deutsche Telekom vermietet ist. Käufer ist ein erfahrener Projektentwickler mit lokaler Expertise. Die vier weiteren Veräußerungen sind Teil des Verkaufsprogramms für Kleinobjekte der DEMIRE AG. Ziel ist die stärkere Fokussierung des Portfolios auf institutionelle Objektgrößenordnungen, die die aktuell verkauften Kleinobjekte mit durchschnittlich EUR 1,9 Mio. nicht erreichen. Durch das Programm wird die durchschnittliche Objektgröße des Portfolios gesteigert und der Verwaltungsaufwand reduziert. Ingo Hartlief, Vorstandsvorsitzender der DEMIRE AG, kommentiert den Verkauf: "Die Strategie REALize Potential sieht neben den zuletzt berichteten Ankäufen eine Dynamisierung und weitere Institutionalisierung des Portfolios vor. Wir freuen uns, erste Umsetzungserfolge nun auch beim Verkauf zu berichten. Zudem belegen die erzielten Preise die konservative Bewertung unserer Immobilien eindrucksvoll und zeigen, dass es uns gelingt, die vorhandenen Wert-Potentiale vollständig zu realisieren. Die Verkaufserlöse werden wir zum weiteren Wachstum der DEMIRE einsetzen." Investor Relations: DEMIRE - Deutsche Mittelstand Real Estate AG Michael Tegeder Tel: +49 6103 - 372 49 44 Email: tegeder@demire.ag DEMIRE - REALize Potential Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und an aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke an diesen Sekundärstandorten und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende als auch regional ansässige Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügt über ein Portfolio mit einer Vermietungsfläche von rund 1,1 Millionen m² und einem Marktwert von mehr als EUR 1,4 Milliarden. Mit der Ausrichtung des Portfolios auf Büros, Handel und Logistik ergibt sich eine Rendite-/Risikostruktur, die aus Sicht der DEMIRE für das Geschäftsfeld der Gewerbeimmobilien angemessen ist. Die Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern und rechnet daher mit stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen. Die DEMIRE hat sich zum Ziel gesetzt, ihre Unternehmensstruktur weiter zu optimieren. Dabei ist sie der Überzeugung, dass Skaleneffekte und Portfoliooptimierungen am besten mit einem aktiven Immobilienmanagement-Ansatz zu erreichen sind. Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.