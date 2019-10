Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Renault vor der Berichtssaison der europäischen Autobauer und -zulieferer zum dritten Quartal von 71 auf 70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Top Pick" belassen. Er bevorzuge die Hersteller VW und BMW sowie den Nutzfahrzeugbauer Volvo, wohingegen er bei den Zulieferern Vorsicht walten lasse, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei Renault rechnet Narayan gleichwohl mit einem etwas niedrigeren operativen Ergebnis (Ebitda) in diesem Jahr als zuvor. Zudem sei die Beteiligung an dem Partner Nissan nunmehr etwas weniger wert. Unter dem Strich habe er deshalb sein Ziel gesenkt. Das verbleibende Aufwärtspotenzial bestätige jedoch die Einstufung der Aktien als "Top Pick"./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2019 / 15:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2019 / 15:08 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

