Auch am Mittwoch erklomm der DAX ein neues Jahreshoch. Er stieg bis auf 12.698 Punkte. Knapp 30 Punkte darunter ging er dann mit einem Plus von 0,3 Prozent aus dem Handel. In den letzten sieben Handelstagen hat er damit bereits rund sechs Prozent zugelegt. Marktidee: ThyssenKrupp. Die Aktie von Thyssenkrupp hat schwere Zeiten hinter sich. Das Geschäft läuft nicht gut, dazu kam der Abstieg aus dem DAX. Gestern deuteten sich allerdings gleich mehrere Angebote für die Aufzugssparte an. Die Aktie beendete den Tag als stärkster Wert im MDAX. Aus technischer Sicht stehen die Aussichten auf einen Ausbruch nach oben gut. Dabei spielt eine bestimmte Marke eine wichtige Rolle.