Die Einkaufsmanagerindizes sind in Deutschland und im Euroraum auf mehrjährige Tiefstände gefallenen. Für Aktienmarktstratege Andreas Hürkamp ist daher ein volatiler DAX-Seitwärtstrend für die nächsten Monate das wahrscheinlichste Szenario.