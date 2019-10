Insgesamt befindet sich der Palladiumpreis in einem intakten Aufwärtstrend, lediglich in 2018 kam ein kurzfristiger Dämpfer auf. Anschließend startete eine noch sehr viel steilere Rallye bis nahe an das Niveau von 1.800 US-Dollar je Feinunze. Damit hat das Industriemetall schon längst den Goldpreis hinter sich gelassen, augenscheinlich ist kein Ende der Rallye absehbar. Technisch allerdings lässt sich das Kursgeschehen aber eindeutig eingrenzen, bestehende Long-Positionen sollten nun sehr viel enger abgesichert werden, ein spontaner Crash könnte durchaus für eine Marktbereinigung sorgen.

1.800 USD im Fokus

Der Palladiumpreis hat sich erfolgreich auf Tagesschlussbasis über sein letztes Ziel von 1.750 US-Dollar hinweggesetzt, nun lässt sich am 161,8 % Fibonacci-Retracement und dem Niveau von 1.828 US-Dollar die nächste Zielmarke ableiten. ...

