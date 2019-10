Die Schweizer Bank Credit Suisse (CS) hat National Grid von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 810 auf 970 Pence angehoben. Das US-Geschäft des britischen Energieversorgers, das inzwischen mehr als die Hälfte des Unternehmenswerts ausmache, habe nun die negativen Auswirkungen einer Steuerreform hinter sich, schrieb Analyst Mark Freshney in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daraus resultiere eine nachhaltige Basis für die Dividendenausschüttung - bisher habe er hier mit deutlichen Kürzungen gerechnet. Zudem verschob Freshney den Bewertungszeitraum für die Aktie um ein Jahr in die Zukunft./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2019 / 03:25 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-10-17/08:22

ISIN: GB00BDR05C01