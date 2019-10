Im Zeitalter von Mobilität und Konnektivität gibt es ein Unternehmen, dass sich besonders stark im Markt für mobile Endgeräte - Smartphones und Tablets - positioniert hat. Die Rede ist hier von Apple (ISIN: US0378331005), dem wohl bekanntesten Hersteller von Premium-Smartphones. Mit seinen iPhones, iPads, iPods und iMacs hat das Unternehmen über Jahre ein geniales Ökosystem aufgebaut und in der breiten Masse erfolgreich skaliert. Der grandiose Erfolg von Apple's Produkten spiegelt sich nicht nur fundamental in den Unternehmensbilanzen wider, sondern auch im Aktienkurs. Dieser erreicht regelmäßig neue Höchststände, wodurch Apple als erstes Unternehmen der Geschichte eine - nach europäischen Standard - Billionen-Dollar-Bewertung erreichte. Ob diese Bewertung wirklich gerechtfertigt ist und warum die Apple-Aktie aktuell ein Topscorer der Levermann-Strategie ist, das wollen wir in diesem Quick-Check prüfen.

