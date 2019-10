Im Vorfeld der Brexit-Entscheidung halten sich die Anleger in Frankfurt mit Investments zurück. Der DAX dürfte am Donnerstag in etwa auf dem Vortagesniveau in den Tag starten. Im Fokus der Anleger stehen insbesondere Einzelwerte wie Bayer und SAP sowie der US-Streamingriese Netflix, der am Vorabend mit seinen Q3-Zahlen für eine positive Überraschung sorgte. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

