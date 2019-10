Wer dachte, infolge der Aufklärung der "Financial Times" (FT)-Vorwürfe, Wirecard (WKN: 747206) habe seine Umsätze in Singapur geschönt, würde es ruhiger um den Zahlungsdienstleister werden, sieht sich getäuscht. Die in London ansässige Zeitung ist von ihren Recherchen überzeugt und erhebt deshalb nun erneut schwere Vorwürfe gegen den Zahlungsdienstleister. Aber wie lauten sie? Hier ist der nächste Teil der FT-versus-Wirecard-Geschichte. Diese schweren Vorwürfe erhebt die "Financial Times" Die Finanzzeitung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...