flatex Morning-news EUR/USD: Acht Mal im Jahr wird das "Fed Beige Book" veröffentlicht. ...

Acht Mal im Jahr wird das "Fed Beige Book" veröffentlicht. Es ist der Konjunkturbericht der USA und wird von den zwölf regionalen Zentralbanken der USA erstellt. Der Begriff "bescheiden" fiel gleich mehrfach auf und bezog sich nicht nur auf das Wirtschaftswachstum der gesamten USA, sondern zum Beispiel auch auf die Inflationsrate. Die Lohninflation bezeichnete man als "moderat". Nach dem überraschend schlechten US-Einzelhandelsumsatz, der um 14:30 Uhr publiziert wurde, half das Fed Beige Book dem Greenback auch nicht mehr auf die Sprünge. Der Einzelhandelsumsatz für den September fiel um 0,3 Prozent und damit das erste Mal seit sieben Monaten.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom letzten Zwischenhoch des 13. September 2019 von 1,1110 bis zum Mehrjahrestief des 01. Oktober 2019 bei 1,0879, wären die nächsten kurzfristigen Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Dabei fällt zuvor bereits die wichtige Nackenlinie rund um diesen 1,1110er-Hochpunkt auf, denn dieses Kursniveau hatte sich bereits in gleich mehreren Verlaufstiefs vom 26. April 2019 mit 1,1111, vom 23. Mai 2019 mit 1,1107und vom 25. Juli 2019 mit 1,1101 immer wieder in den Fokus gerückt. Die Widerstände wären nun bei den Marken von 1,1110, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 1,1164/1,1198/1,1253/1,1286 und 1,1341 in Betracht zu ziehen. Die Unterstützungen hingegen wären bei 1,1022/1,0994/1,0967/1,0933 und 1,0879 auszumachen.

