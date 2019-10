++ Die US-Indizes schlossen den Handel am Mittwoch niedriger, wobei die Verluste überschaubar waren: NASDAQ fiel um 0,3%, S&P 500 um 0,2% und Dow Jones um 0,1%. ++ ++ In Asien herrscht eine gemischte Stimmung vor: Die Aktienindizes aus Australien und Südkorea notieren tiefer, während der Hang Seng und der Nikkei etwas an Wert gewinnen. ++ ++ Guy Debelle von der RBA sagte, dass die Zentralbank durch den Einbruch der Bautätigkeit überrascht worden sei. Debelle fügte hinzu, dass die Baugenehmigungen ...

