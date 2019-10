Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Aktienmakt hat sich gestern besser gehalten als sein amerikanisches Pendant. Der DAX schloss erneut im Plus und nähert sich der Marke von 12.700 Punkten. In den USA dreht sich weiter vieles um Politik, aber auch um die Bilanzsaison. Bei den Einzelwerten geht es heute um Netflix, Bayer, SAP und Wirecard. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Cornelia Eidloth mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.