Nach Investitionen von mehr als 20 Mrd. $ in neue Filme und Programme, in Eigenregie, meldet NETFLIX erstmals 665 Mio. $ Gewinn. Die genaue Abgrenzung ist unter Analysten noch umstritten, aber: Streaming als Geschäftsmodell mit wirklichen Gewinnen funktioniert. DISNEY, AMAZON und APPLE sind die größten Konkurrenten. Deshalb gewann der NETFLIX-Kurs gestern nur 1,5 Prozent.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



