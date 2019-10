"In dieser Form kann man einen Aktienkurs nicht dauerhaft unten halten". So sieht es Markus Braun von Wirecard in einem Gespräch mit dpa-afx. Trotzdem hatten wir Ihnen ein Szenario beschrieben, wie Sie die WKN GM9Z7G heute nutzen können, einen Turbo-Bear, je näher es Richtung 130 geht. Kostenfrei via Flatex handelbar übrigens. Fällt die 120, wird die KA5AL5 auf der Long-Seite wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...