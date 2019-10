Die Gefahr, dass US-Importe von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen aus der EU mit Zöllen belegt werden, rückte in den letzten Wochen zwar in den Hintergrund. Am 13. November läuft jedoch eine Frist ab, bis zu der US-Präsident Donald Trump seine Entscheidung über Zölle gegen die europäische Autoindustrie bekannt geben will. Werden die Schutzzölle um ein Viertel erhöht, dürften die jüngste Aufwärtsbewegung bei BMW, Daimler und VW ein jähes Ende finden.Bislang hat US-Präsident Trump eine Entscheidung über ...

