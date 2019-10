EQS Group-Media / 2019-10-17 / 09:00 *Pressemitteilung* *Die aktuellste metergenaue u-blox Positionierungstechnologie bietet eine optimierte GNSS-Leistung* *Die besonders robuste Technologieplattform M9 ist für anspruchsvolle Anwendungen in den Bereichen Automotive und Highend-Telematik geeignet.* *Thalwil, Schweiz - Oktober 17, 2019 -* u-blox (SIX: UBXN, OTC: UBLXF), ein globaler Anbieter von Technologien für Positionierung und drahtlose Kommunikation, kündigte die Markteinführung der neuen, besonders robusten, metergenauen Positionierungstechnologieplattform M9 an, die für anspruchsvolle Anwendungen in den Bereichen Automotive, Telematik und UAV (Drohnen) entwickelt wurde. Dank des neuen leistungsstarken UBX-M9140 [1] GNSS-Chips sind die Technologieplattform M9 und der NEO-M9N [2], das erste auf der neuen Plattform basierende Modul, in der Lage, Signale von bis zu vier GNSS-Konstellationen (GPS, Glonass, Beidou und Galileo) gleichzeitig zu empfangen. So kann selbst unter schwierigen Empfangsbedingungen wie etwa in Straßen- und Häuserschluchten eine hohe Positionsgenauigkeit erzielt werden. Die Plattform u-blox M9 wartet mit einer Positionsaktualisierungsrate von bis zu 25 Hz auf. Dies ermöglicht es dynamischen Anwendungen wie etwa UAVs, Positionsdaten mit geringer Latenz zu empfangen. Die Plattform u-blox M9 verfügt darüber hinaus über eine spezielle Filterfunktion gegen HF-Störungen und Jamming, über Spoofing Detection und hochentwickelte Erkennungsalgorithmen, mit denen die Plattform betrügerische Attacken rasch melden kann, damit die Systeme des Benutzers auf solche Angriffe zeitnah reagieren können. Das Modul NEO-M9N verfügt über einen integrierten akustischen Oberflächenwellenfilter (SAW-Filter) sowie über einen Low Noise Amplifier (LNA) im HF-Pfad. Dieser Aufbau garantiert einen ordnungsgemäßen Betrieb auch bei starken HF-Störungen, beispielsweise wenn sich ein Mobilfunkmodem am selben Standort wie das NEO-M9N Modul befindet. "Wir haben u-blox M9 als Nachfolger für unsere sehr erfolgreiche GNSS-Plattform u-blox M8 entwickelt. Das neue Produkt bietet eine noch stabilere metergenaue Positionierungstechnologie und ausgereifte Sicherheitsfunktionen, die die Integrität von Anwendungen in den Bereichen Automotive, Telematik und UAV schützen", so Bernd Heidtmann, Product Manager, Product Strategy GNSS, Product Center Positioning, von u-blox. Nutzer von u-blox M9 werden folglich davon profitieren, dass das Produkt Teil der Form-Faktor Strategie des Produktsortiments von u-blox ist. Dadurch können Entwickler eine einheitliche Platine entwickeln und dann mit nur sehr geringen Änderungen an der Platinenkonzeption zu anderen Positionierungstechnologien wie etwa der durch Dead Reckoning optimierten GNSS-Technologie migrieren. u-blox unterstützt die Einführung von u-blox M9 mit dem Explorer Kit M9 (XPLR-M9) [3], einem Entwicklungsboard für Entwickler, die die Technologie testen möchten. Das Plug-and-Play-Miniaturgerät wird mit der benutzerfreundlichen Software u-start ausgeliefert. Diese enthält eine Reihe voreingestellter Szenarien, anhand derer die Leistungsfähigkeit des neuen Geräts getestet werden kann. Die Technologieplattform u-blox M9 entspricht den Normen ISO/TS 16949, ISO 16750 sowie AEC-Q100. Engineering-Muster des ersten auf der Plattform M9 basierenden Moduls NEO-M9N, der Hochleistungschip UBX-M9140 sowie das Explorer Kit sind ab sofort erhältlich. Mehr über M9 können Sie auf dem Mobile World Congress 2019 [4] vom 22. bis 24. Oktober in Los Angeles an unserem Messestand Nr. S.2702 in Hall South erfahren. *Über u-blox* u-blox (SIX:UBXN) ist ein globaler Anbieter von führenden Positionierungs- und drahtlosen Kommunikationstechnologien für Automobil-, Industriegüter- und Konsumgütermärkte. Ihre Lösungen ermöglichen es Menschen, Fahrzeugen und Maschinen, ihre genaue Position zu bestimmen und drahtlos über Mobilfunk- und Kurzstreckennetze zu kommunizieren. Mit einem breiten Portfolio an Chips, Modulen und einem wachsenden Ökosystem produktunterstützender Datendienste ist u-blox einzigartig positioniert und ermöglicht seinen Kunden schnell und kostengünstig innovative Lösungen für das Internet der Dinge zu entwickeln. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Thalwil, Schweiz, ist weltweit präsent und verfügt über Niederlassungen in Europa, Asien und den USA. Besuchen Sie uns auf Facebook [5], Twitter @ublox [6] und YouTube [7] *u-blox media contact:* Natacha Seitz Senior Manager PR and Content Marketing Mobile +41 76 436 0788 natacha.seitz@u-blox.com *u-blox AG* Zürcherstrasse 68 8800 Thalwil Switzerland Phone +41 44 722 74 44 Fax +41 44 722 74 47 info@u-blox.com www.u-blox.com [8] Emittent/Herausgeber: u-blox AG Schlagwort(e): Forschung/Technologie Ende der Medienmitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: u-blox AG Zürcherstrasse 68 8800 Thalwil Schweiz Telefon: +41 44 722 74 44 Fax: +41 44 722 74 47 E-Mail: info@u-blox.com Internet: www.u-blox.com ISIN: CH0033361673 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 890987 Ende der Mitteilung EQS Group-Media 890987 2019-10-17 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=a25f5ca0b16f21e881b0003cfcc90675&application_id=890987&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=dfbd292ea505921b3b6b9d2fe649f1e1&application_id=890987&site_id=vwd&application_name=news 3: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=e9ae7532526c92ec1c9ae55c47a53da8&application_id=890987&site_id=vwd&application_name=news 4: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=3d4d9f39e2d67ac00987e7181a687a31&application_id=890987&site_id=vwd&application_name=news 5: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=99a4054bbe8b8f79fe108c7fb69c46c3&application_id=890987&site_id=vwd&application_name=news 6: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=038d74f8156865bcb765057e289aaee2&application_id=890987&site_id=vwd&application_name=news 7: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=60b9c5e734211f8da674a8446391f2e3&application_id=890987&site_id=vwd&application_name=news 8: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=256f069e036a5474c49d5c69641f7ad4&application_id=890987&site_id=vwd&application_name=news

