Unterföhring (ots) - Eine gemeinsame Single mit den Coaches The BossHoss, die regelmäßig im Radio läuft. Support von Michael Patrick Kelly beim Open Air. Musikalisch läuft es top bei den "The Voice Kids"-Siegern Mimi & Josefin. Vorläufiger Höhepunkt: Zuletzt präsentierte das Geschwisterduo als Vorband von Michael Patrick Kelly auf dem Münchner Königsplatz drei selbstkomponierte und -geschriebene Songs. Den Clip des Konzerts mit den Songs in ganzer Länge und dem gemeinsamen Konzertfinale mit Michael Patrick Kelly, Johannes Oerding, Ilse DeLange und Milow auf einer Bühne gibt es ab sofort exklusiv auf the-voice-kids.de zu sehen.



Wer folgt Mimi & Josefin als Gewinner bei "The Voice Kids" 2020?



Für alle jungen Gesangstalente zwischen 7 und 15 Jahren bietet sich am Samstag, 19. Oktober, in Berlin die letzte Chance zum Vorsingen, um Talent von "The Voice Kids" 2020 zu werden. Alle Infos unter the-voice-kids.de.



Kostenfreie Ausschnitte des Auftritts stehen außerdem auf glomex, dem Videomarktplatz der ProSiebenSat.1-Gruppe, zur Verfügung. Unter https://exchange.glomex.com/register können sich Publisher anmelden.



"The Voice Kids" im Frühjahr 2020 in SAT.1



