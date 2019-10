Siemens: Diese Abspaltung sorgt für Kursfantasie

Bei Siemens (WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101) steht eine wegweisende Umstrukturierung an: Wie Siemens am Mittwoch mitteilte, will der Technologiekonzern seine Aktivitäten in den Bereichen Öl und Gas, konventioneller Energieerzeugung und Energieübertragung ausgliedern und spätestens bis September 2020 an die Börse bringen.

Ausgliederung

Der Bereich, der gegenwärtig noch unter dem Namen Siemens Gas and Power firmiert, soll dazu im April 2020 aus dem Konzern ausgegliedert werden und dann die Bezeichnung Siemens Energy erhalten. Siemens Energy erzielt mit rund 88.000 Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von etwa 27 Mrd. Umsatz und gilt jetzt als Kandidat für den Aktienindex DAX.

Den vollständigen Artikel lesen ...