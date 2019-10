Während CADCHF am Widerstand in einer Tradingrange verharrt, bietet der Schweizer Aktienindex SMI20 durchaus Potential für weitere Kursanstiege. Die FX-Paarung USDZAR hingegen könnte bald zur nächsten Abwärtswelle ansetzen. CADCHF mit Optionen in der Tradingrange Tickmill-Analyse: CADCHF mit Tradingrange Seit der Rückkehr der FX-Pa ...

