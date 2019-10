Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Schätzämter Spaniens und Frankreichs treten heute am Primärmarkt auf, so Patrick Boldt von der Helaba.In Bezug auf Spanien scheinen die Investoren nicht von der wiederaufflammenden Unabhängigkeitsbestrebung Kataloniens beeindruckt zu sein, so die Analysten der Helaba. Der Renditevorsprung zehnjähriger SPGBs gegenüber dem deutschen Pendant belaufe sich aktuell auf 65 Bp. Der Abwärtstrend von Ende April sei intakt und dessen Trendlinie verlaufe heute bei 77 Bp. In Frankreich sei der 10J-Spread gegenüber 10-jährigen Bunds zuletzt gesunken. Aktuell liege die Renditedifferenz bei knapp 25 Bp. (17.10.2019/alc/a/a) ...

