Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Rentenmärkte bleiben im Bann politischer Ereignisse, so Patrick Boldt von der Helaba.Heute beginne der EU-Gipfel und noch sei ein "Brexit"-Abkommen nicht erzielt. Das technische Bild im Tageschart sei getrübt, da es dem Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) nicht gelungen sei, sich wieder oberhalb der 100-Tagelinie zu etablieren. MACD, Stochastik und DMI stünden auf Verkauf. Das Kursmomentum liege in negativem Terrain. Einen ersten Haltebereich lokalisieren wir um 171,37, so die Analysten der Helaba. Darunter biete die Zone 171,00/17 weitere Unterstützungen. Die 100-Tagelinie bei 172,38 stelle eine erste Hürde dar. Darüber lägen Widerstände bei 173,15 und bei 173,68 (21-Tagelinie). Die Trading-Range erwarte man von 171,17 bis 172,38. (17.10.2019/alc/a/a) ...

